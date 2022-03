Quando ci si rapporta al web bisogna andarci con i piedi di piombo soprattutto quando non si è troppo esperti.

A maggior ragione, quando si utilizzano anche i propri conti correnti online per un qualsiasi acquisto, bisogna tenere le antenne ancor più dritte. Postepay è la carta più diffusa in Italia è proprio per questo motivo il suo nome sarebbe stato utilizzato ancora una volta dei truffatori per un tentativo di phishing.

Postepay: questa è la nuova truffa che sta girando e che sta colpendo l’azienda e i suoi utenti

Proprio qui in basso potete notare il messaggio che sta mandando tanti utenti impasto ad una truffa. Postepay sarebbe stato il nome designato dai truffatori per cercare di ingannare più rapidamente le persone, le quali ci sarebbero cadute.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!