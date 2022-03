L’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, festeggia il quinto compleanno e invita un po’ tutti alla festa, proponendo tantissimi regali. Quest’ultimi sono dedicati sia per i nuovi clienti che passeranno a Kena che per gli attuali clienti.

Inoltre, lancia una nuova offerta rivolta ai clienti che decideranno di cambiare operatore. Andiamo a scoprire quali sono i regali che Kena ha in serbo per i suoi clienti e i dettagli della nuova offerta.

Kena Mobile compie già 5 anni

Kena Mobile festeggia 5 anni e offre ai propri già clienti, gratis per un mese, 30 GB di traffico dati: per ottenerli, basterà accedere all’applicazione ufficiale MyKena entro il 5 aprile. Il regalo, forse, migliore Kena lo ha pensato per i nuovi clienti che decideranno di passare all’operatore del guerriero: questi, riceveranno un buono Amazon da 10 euro.

La promozione, in questo caso, è rivolta ai soli clienti maggiorenni e sarà valida fino alle ore 10 di Martedì 5 aprile 2022. Per il regolamento completo della promozione relativa al buono Amazon, vi rimandiamo alla pagina ufficiale. I clienti che decideranno di passare a Kena potranno usufruire di tutte le offerte già presenti in catalogo e della nuova offerta “operator attack” Kena 5,99 Special.

Quest’ultima comprende 50 GB di traffico dati su rete 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed SMS illimitati. Sono, inoltre, previsti 4 GB di traffico dati in 3G per la navigazione in Europa). Non sono previsti costi di attivazione o costi per la SIM. Il tutto al prezzo di 5.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.