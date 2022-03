Iliad è al centro del mercato della telefonia mobile anche in questa prima parte della stagione primaverile. Gli utenti che scelgono di attivare un ticket con il provider francese avranno a loro disposizione una serie di importanti promozioni ricaricabili.

Un’occasione da non perdere per i clienti di Iliad è rappresentata senza dubbio dalla Giga 150. I clienti che scelgono questa tariffa si troveranno a pagare una quota mensile di 9,99 euro ogni mese con consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet.