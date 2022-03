Google nel corso degli anni ha rimosso molte delle sue applicazioni, a volte scatenando l’ira degli utenti, in altri casi quasi senza che nessuno se ne accorgesse. L’azienda ha una sorta di monopolio in quasi qualsiasi settore, quindi è prevedibile e indubbiamente anche inevitabile che prima o poi qualche servizio faccia una brutta fine. Questa volta è il turno di Hangouts. Google sta lavorando alla chiusura definitiva dell’app e la rimozione della piattaforma sia per gli utenti Android nel Play Store che per iOS.

Google rimuove ancora una volta una delle sue applicazioni, fine vicina per Hangouts su Android e iOS

La rimozione dell’app dal Play Store è stata di recente individuata da 9to5Google. Gli utenti Apple, invece, che hanno Hangouts sui loro telefoni e tablet possono continuare a utilizzare il servizio di messaggistica (per ora), ma i suoi giorni sono contati. Mentre all’inizio sembrava una mossa riguardante proprio gli utenti Apple, anche nel Play Store l’app ha fatto la stessa fine. Google in questo preciso momento potrebbe essere in procinto di rimuovere Hangouts ovunque. Gli utenti che hanno già installato l’app possono ancora accedervi, ma è sempre curioso notare come l’azienda proceda a queste rimozioni senza preavvisi.

Se hai davvero bisogno di utilizzare quest’app, il lato positivo è che ormai per ogni applicazione ne esistono sempre tante altre molto simili e in alcuni casi persino migliori. Precisiamo che Google ha già spostato gli account di Workspace su Chat, ed è solo questione di tempo prima che si estenda a tutti.