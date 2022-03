I nuovi sconti che Euronics ha effettivamente deciso di dare in pasto agli utenti, sono da primato, proprio perché è riuscita a rendere migliori i prezzi finali di alcuni dei prodotti più richiesti dai consumatori italiani.

Il volantino, tuttavia, presenza una limitazione decisamente importante, ovvero risulta essere attivo solamente presso alcune specifiche aree del territorio, legate più che altro ai soci di appartenenza. Se interessati ad uno specifico modello, ricordatevi di controllare attentamente l’eventuale disponibilità presso il punto più vicino alla vostra residenza.

Ricevete sul vostro smartphone i codici sconto Amazon gratis, vi basterà iscrivervi quanto prima al nostro canale Telegram.

Euronics: offerte e prezzi a livelli mai visti prima

La nuova soluzione pensata da Euronics, raccoglie alla perfezione alcune delle offerte più in voga ed interessanti del periodo, tra cui troviamo comunque smartphone tutti legati alla fascia media, con prezzi che non vanno oltre i 499 euro necessari per l’acquisto ad esempio dell’Honor 50.

Scorrendo l’elenco, scopriamo la presenza di Xiaomi Redmi Note 10S, disponibile a 219 euro, passando anche per Galaxy A22 a 199 euro, Vivo Y21 a 149 euro, Motorola Moto E7 Power a 129 euro, Galaxy A22 a 199 euro, Galaxy A32 a 279 euro o anche un buonissimo Galaxy A52s a soli 329 euro. Gli sconti fanno letteralmente impazzire gli utenti, proprio perché si concentrano sulla fascia intermedia, una delle più richieste ed agguerrite, tali da spingere ad un acquisto anche non strettamente necessario.

Per avere comunque una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende da Euronics, dovete ricorrere alla visione delle pagine che trovate a questo link.