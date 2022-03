Tantissime offerte molto interessanti sono state attivate nel periodo corrente da Comet, con ampissime disponibilità sul territorio nazionale, nonché online grazie alla distribuzione degli sconti sull’e-commerce aziendale.

Proprio quest’ultimo rappresenta l’appiglio ideale per gli utenti che non vogliono spendere troppo, ed allo stesso tempo non vogliono spostarsi dal divano di casa. La spedizione per ogni ordine superiore ai 49 euro, è da considerarsi sempre gratuita, ed è assolutamente un bene.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon, e ricevete grandissimi codici sconto gratis, solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Comet: le offerte sono ai minimi storici

Scoprendo il volantino Comet notiamo la presenza di svariate offerte, atte a soddisfare più utenti possibili. Si parte ad esempio con uno smartphone decisamente economico, lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, in vendita a soli 179 euro con 64GB di memoria ROM espandibili, per salire poi verso l’occasione incredibile che sta segnando il periodo corrente.

Coloro che infatti acquisteranno uno a scelta tra Galaxy Z Fold3 (pagandolo 899 euro) o Galaxy S21 FE (al prezzo finale di soli 679 euro), potranno ricevere gratis il Samsung Galaxy Tab A8 2021, un tablet da 10 pollici di fascia media, il cui prezzo in genere si aggira attorno ai 199 euro.

Non mancano chiaramente anche tantissime altre promozioni ugualmente interessanti, come Oppo Find X5 in vendita a 999 euro, per salire verso il top di gamma del momento, il Find X5 Pro a 1299 euro, oppure la versione Lite a “soli” 499 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Comet, se volete scoprire nel dettaglio il volantino, premete questo link.