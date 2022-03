Caro benzina: gli aumenti hanno portato gravi conseguenze economiche agli italiani

“Da ottobre a marzo lo Stato ha incassato 8,1 miliardi di euro con l’Iva sui carburanti, 17,2 miliardi con le accise, per un totale di 25,3 miliardi di euro – ha spiegato Dario numeroso, amministratore di Alma Laboris – Mentre il peso delle accise è rimasto invariato rispetto al 2021 (0,728 euro su ogni litro di benzina, 0,617 euro sul gasolio) le entrate garantite dall’Iva sono aumentate grazie ai rincari alla pompa, e hanno determinato per le casse statali un tesoretto aggiuntivo che sfiora 1,7 miliardi di euro in soli 6 mesi“.

Quanto alle ultime ore, dall’osservatorio dei prezzi del Mise è emerso che i carburanti hanno registrato nuovi aumenti portando il costo medio al self service a 1,840 euro/litro per la benzina e 1,833 euro/litro per il gasolio. Il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha dichiarato: “Abbiamo fatto due decreti che hanno messo a terra 16 miliardi e un altro che abbiamo chiuso da poco che ne ha oltre 5. Probabilmente non sarà abbastanza, e si sta ragionando di autonomia energetica”.