Bennet riesce a catturare l’attenzione di tantissimi utenti sul territorio nazionale, con il lancio di una campagna promozionale decisamente coinvolgente ed invitante, pronta a far sognare anche i più esigenti.

Il volantino riparte da dove si era fermato le scorse settimane, ovvero dalla disponibilità esclusiva degli sconti solo nei punti vendita fisici, e non direttamente sul sito ufficiale. I prezzi sono da considerarsi attivi su tutti i prodotti elencati, con scorte in nessun modo limitate. Gli utenti che vorranno approfittare delle riduzioni, devono comunque sapere che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella variante no brand.

Bennet, che sconti assurdi in questo volantino

Il volantino cerca di accontentare tutti gli utenti, con il lancio di una campagna promozionale abbastanza variegata e ricca di occasioni da non perdere assolutamente di vista. Il top di gamma effettivamente incluso è l’Apple iPhone 12, un modello dello scorso anno, ma ancora prontissimo a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, con un prezzo finale che si aggira comunque attorno ai 699 euro, per quanto riguarda la variante no brand.

Molto buone sono anche le riduzioni applicate su modelli direttamente più economici, in questo caso brandizzati Samsung, tra i quali annoveriamo Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira sui 349 euro, passando anche per Galaxy A12 a soli 129 euro, oppure un Galaxy A22 in vendita a 149 euro. Tutti i dettagli dell’ottima campagna, sono raccolti direttamente a questo link.