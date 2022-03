L’Alfa Romeo Giulia e la Stelvio sono due delle vetture più sportive delle rispettive classi. Sono destinati a migliorare ancora ad un nuovo allestimento. Le nuova versione chiamata “​​Estrema” in edizione limitata si basa sull’allestimento “Veloce” e prende in prestito componenti chiave dalla Quadrifoglio.

Sia la Giulia che la Stelvio Estrema ricevono il differenziale posteriore a slittamento limitato della variante ad alte prestazioni e le sospensioni attive Alfa di serie. Alfa afferma che la configurazione avanzata delle sospensioni è in grado di leggere la strada e adattarsi rapidamente per offrire un’eccellente maneggevolezza alle alte velocità pur mantenendo una guida morbida.

Possiedono inoltre un motore che genera 280 cavalli che gli permette di far raggiungere alla Stelvio solo AWD i 100 km/h in 5,5 secondi, eguagliando la Giulia a trazione posteriore. Quando equipaggiata con la trazione integrale, la Giulia riduce di 0,4 secondi i tempi di sprint.

Un nuovo design in fibra di carbonio

Sportivo ma discreto, il duo italiano utilizzerà inserti in fibra di carbonio sulle calotte degli specchietti e sulla griglia. La Giulia monta ruote da 19 pollici, mentre la Stelvio guadagna quelle da 21 pollici più grandi. Il badge “Estrema” può essere trovato sui parafanghi e sul retro di entrambi i veicoli.

I modelli Giulia Estrema sono dotati di un pacchetto di ruote opzionale, che conferisce alla berlina sportiva una combinazione ruota posteriore/pneumatico più ampia per una migliore maneggevolezza e un atteggiamento più aggressivo. Il Nero Vulcano conferisce ai modelli Estrema una presenza particolarmente minacciosa, ma è uno dei quattro colori disponibili, tra cui Bianco Alfa, Alfa Rosso e Blu Misano. Le pinze dei freni nere sono esaltate dalla scritta Alfa Romeo verniciata di bianco.

Altrettanto atletico come lo stile esterno è la cabina. Il cruscotto, il volante, la leva del cambio e le schede delle portiere sono rifinite con finiture in pelle nera, piene di cuciture rosse.

Ma non è tutto. Le finiture in fibra di carbonio decorano il cruscotto e la console centrale e aggiungono un vero spirito sportivo se abbinate ai sedili sportivi rivestiti in pelle.

Anche le dotazioni di sicurezza sono generose, con controllo automatico della velocità di crociera attivo, avviso di deviazione dalla corsia e frenata di emergenza automatica. Altri sistemi sono disponibili tramite un pacchetto Active Assist Plus opzionale.