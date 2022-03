L’operatore WindTre, con le novità sull’offerta di rete fissa WindTre Super Fibra, ovvero la chiusura delle nuove attivazioni in ADSL e l’introduzione del costo di attivazione una tantum, le offerte per alcuni già clienti mobile WindTre sono adesso disponibili con gli stessi cambiamenti.

Queste novità sono disponibili dal 21 Marzo 2022, sia per le offerte standard che per le MIA Super Fibra. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre MIA Super Fibra adesso con costo di attivazione e niente ADSL

La gamma MIA Super Fibra, al momento disponibile fino all’11 Aprile 2022 è composta da offerte personalizzate disponibili principalmente nei negozi, ma proposte anche tramite campagne SMS e mail. Anche con il lancio di queste novità, le altre caratteristiche delle offerte MIA Super Fibra sono rimaste invariate, compresi bundle e prezzi personalizzati.

In questo modo, queste offerte comprendono ancora internet illimitato in FTTC o FTTH con velocità fino a 1 Gbps, chiamate a consumo e modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi. Inoltre, dal 20 Luglio 2021 si ottengono anche 12 mesi gratis di Amazon Prime, servizio che include anche Prime Video con 16 partite a stagione della Champions League.

Nel dettaglio, in caso di Fibra FTTH e FTTC l’offerta può essere proposta a 19,99 euro al mese, 22,99 euro al mese o anche 24,99 euro al mese. In caso di tecnologia FTTC NGA e Fibra FTTH nelle aree bianche, il prezzo di MIA Super Fibra è pari invece a 24,99 euro al mese. In tutti i casi, per i primi 48 mesi il prezzo mensile è composto dal canone del servizio più la rata del modem.