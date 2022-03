Gli sviluppatori di WhatsApp cercano con costanza le migliori soluzioni per gli utenti. Nel corso di queste ultime settimane e di questi ultimi mesi, la piattaforma di messaggistica istantanea certamente non ha fatto mancare nuovi aggiornamenti al pubblico.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Insieme alla concorrenza con Telegram e Signal, WhatsApp deve ora guardarsi le spalle anche da altri due servizi come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Proprio queste piattaforme, negli ultimi due anni, hanno avuto un clamoroso successo grazie alle loro funzioni per le riunioni a distanza.

Favorite anche dallo scenario pandemico, le suddette app hanno garantito a milioni di persone un supporto multimediale per le attività di smart working e di didattica a distanza. Le riunioni a distanza saranno presumibilmente uno strumento utile anche nel mondo post Covid. Per questa ragione, i tecnici di WhatsApp pensano ad un upgrade già per le settimane a venire.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di riformare quanto prima il sistema delle videochiamate. A breve gli utenti della piattaforma di messaggistica potranno comunicare con un numero più ampio di utenti in contemporanea ed avranno anche la possibilità di condividere spazi di lavoro. Questo aggiornamento, almeno in un primo momento, dovrebbe interessare la piattaforma desktop, WhatsApp Web.

Dopo gli aggiornamenti delle note vocali e dell’invio delle foto, attraverso questa funzione WhatsApp desidera aumentare la sua popolarità a discapito di altri servizi come Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno e l’inizio della prossima primavera.