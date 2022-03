Mancano soltanto pochi giorni all’arrivo del primo smartphone pieghevole Vivo. L’azienda ha già annunciato la data dell’evento di presentazione del suo dispositivo attraverso la pubblicazione di un primo video. Vivo X Fold sarà il suo nome ufficiale e, stando al video condiviso dalla stessa produttrice, si tratterà di uno smartphone davvero interessante e dal design “a farfalla”.

Vivo X Fold: cosa sappiamo sul primo pieghevole dell’azienda!

Arriverà l’11 aprile ma in un primo momento sarà possibile acquistarlo soltanto in Cina. L’azienda potrebbe procedere con il rilascio del dispositivo nel mercato europeo soltanto nel corso dei prossimi mesi ma a riguardo non vi sono ancora certezze. Vivo X Fold potrebbe addirittura non essere destinato al nostro Paese.

Il video condiviso da Vivo al fine di annunciare la data di lancio del suo smartphone offre alcune anticipazioni su quello che sarebbe il suo design. Costituito da un display interno da 8 pollici e un display esterno da 6,53 pollici, Vivo X Fold vanterebbe una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il modulo fotografico posteriore dovrebbe ospitare quattro sensori, la fotocamera frontale, invece, sembra garantire un’ottima qualità. Ulteriore vantaggio offerto dal dispositivo sarebbe il supporto alla ricarica rapida a 80W e alla ricarica wireless a 50W.

Samsung, azienda che occupa attualmente un posto di rilievo nel settore degli smartphone pieghevoli, dovrà presto competere con un nuovo rivale. I dispositivi flessibili previsti entro la fine dell’anno potrebbero sferrare un colpo decisivo al colosso sudcoreano. Resta da scoprire, quindi, se il pieghevole Vivo sarà capace di affrontare il suo primato senza alcuna difficoltà.