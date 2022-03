Trony riesce a far convergere all’interno del nuovo volantino, alcune delle migliori offerte ed occasioni degli ultimi mesi, con prezzi assolutamente alla portata di ogni singolo consumatore.

Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti possono essere effettivamente completati recandosi personalmente in ogni negozio in Italia, senza differenze regionali o localizzazioni particolari. In parallelo, coloro che acquisteranno uno smartphone, potranno fruire della versione no brand, che prevede aggiornamenti decisamente più tempestivi di tutti gli altri.

Trony: questo volantino vi farà impazzire

Sconti fino al 50% vi attendono in questi giorni da Trony, i tantissimi prezzi bassi partono ad esempio dallo Xiaomi Redmi Note 10 5G, un prodotto buonissimo per la fasci medio-bassa della telefonia mobile, acquistabile appunto con un esborso finale di soli 179 euro.

Sempre restando nel segmento degli smartphone, possiamo spingerci molto più in alto, raggiungendo soluzioni del calibro di Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno ai 749 euro, oppure scendendo verso Oppo Find X3 Neo da 499 euro, ma anche gli ottimi Xiaomi 11T a 429 euro e Motorola Edge 20 a 339 euro. Le occasioni non terminano ovviamente qui, sfogliando il volantino siamo venuti a conoscenza anche di Oppo A94 a 279 euro, Galaxy A32 5G a 249 euro, Realme GT Master Edition a 239 euro, Xiaomi Redmi 9C a 159 euro, Galaxy A12 a 149 euro, Motorola E7 Power a 119 euro, Motorola E7 a 99 euro, oppure un Realme C11 a 89 euro. Tutti questi prodotti possono tranquillamente essere visualizzati sul sito ufficiale, al seguente link.