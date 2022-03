A qualche giorno di distanza dal rilascio delle patch di sicurezza di marzo su OnePlus 9, 9 Pro e 9RT, l’azienda cinese ha iniziato il rollout di un nuovo aggiornamento per la sua serie Nord e, in particolare, per OnePlus Nord, Nord N200 e Nord N10 5G.

Per tutti e tre i dispositivi, l’aggiornamento porta le patch di sicurezza di marzo 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La serie OnePlus Nord si aggiorna: arrivano le patch di sicurezza di marzo

Per OnePlus Nord, la OxygenOS arriva alla versione 11.1.10.10, mentre per OnePlus OnePlus Nord N10 5G arriva alla versione 11.0.5. I changelog degli update non parlano di novità oltre alle patch di sicurezza e al “miglioramento della stabilità del sistema“. Non sappiamo quanto esteso sia il rollout, ma ovviamente, nel giro di qualche giorno al massimo, l’update arriverà anche sui dispositivi italiani e sarà scaricabile e installabile dalle impostazioni del proprio dispositivo.

OnePlus Nord presenta un display da 6,44 pollici di questo smartphone ha una risoluzione di FHD+ / 1080 x 2400 pixel ed è realizzato in tecnologia AMOLED. Il processore di questo dispositivo è un Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.4 GHz e ha un processore grafico Adreno 620. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria non espandibile.

OnePlus Nord N10 5G invece dispone di uno schermo da 6,49 pollici di questo smartphone è di tipo IPS LCD ed ha una risoluzione di FHD+ / 1080 x 2400 pixel. Il processore di questo dispositivo è un Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2 GHz e ha un processore grafico Adreno 619L. Abbiamo poi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile tramite una microSD.