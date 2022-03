Iliad: l'offerta del secolo costa 9,99 euro, ecco cosa offre tra giga e minuti

Le persone che ogni giorno parlano di voler cambiare il loro abbonamento telefonico o magari la loro promozione sullo smartphone, potranno di certo beneficiare della grande attività di Iliad.

Secondo quanto riportato infatti ultimamente il gestore starebbe dando grande prova di forza soprattutto sul mobile. Anche se i riflettori sarebbero puntati per tante motivazioni sull’arrivo della fibra ottica del gestore proveniente dalla Francia, si ritorna a parlare di offerte mobili. Se da un lato lo spot pubblicitario annullato in merito alla fibra ottica di Iliad sta rubando la scena, torna a prendersi i riflettori. Nessuno si aspettava infatti che la vecchia Promo, quella che aveva fatto battere il cuore a molti, potesse ritornare improvvisamente. Questo è stato il frutto delle richieste di tantissime persone che non erano riuscite a sottoscriverla durante gli scorsi mesi.

Iliad: l’offerta con 150 giga in 5G ritorna e con il solito prezzo a cui tutti erano abituati

L’offerta di cui tutti parlavano qualche mese fa è ritornata in scena e grazie a quanto dimostrato con i suoi contenuti e con il suo prezzo. Iliad la rende dunque di nuovo disponibile con il solito costo mensile dopo le tante richieste da parte del pubblico.

La Flash 150 rientra dunque in gioco con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile, SMS senza limiti verso tutti e 150 giga di traffico dati in rete 5G, la quale ricordiamo che è il regalo. Il prezzo mensile resta sempre lo stesso ovvero di 9,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che l’offerta durerà fino al 14 aprile.