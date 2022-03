Iliad in questo 2022 ha dato inizio ad una nuova fase della sua esperienza italiana. La novità principale del provider francese, senza ombra di dubbio, è rappresentata dalla presenze delle prime offerte per la Fibra ottica.

Gli abbonati che scelgono il gestore francese potranno ora attivare la tariffa Iliad Box. I clienti che accedono a questa promozione riceveranno consumi illimitati per internet sino a 4 Gbps con le velocità della fibra ottica.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

La presenza delle prime tariffe per la Fibra ottica non porta ad un disimpegno nel settore della telefonia mobile. Il gestore francese è ancora molto attivo su questo fronte, anche grazie alla sua vantaggiosa tariffa a listino: la Giga 150.

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere la Giga 150 potranno beneficiare di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa sarà di 9,99 euro ogni mese. Gli utenti dovranno aggiungere solo un costo di attivazione unta tantum dal valore di 10 euro.

Questa tariffa è riservata ai clienti che effettuano la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Gli utenti di Iliad che scelgono la Giga 150 avranno inoltre un vantaggio aggiuntivo. Questa promozione, infatti, garantisce uno sconto cospicuo sulla tariffa per la Fibra ottica. Per i già clienti del gestore francese, l’offerta per la telefonia fissa costerà soltanto 15,99 euro al mese.