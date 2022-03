La Russia potrebbe accettare i bitcoin come forma di pagamento per le esportazioni energetiche di petrolio e gas, ha annunciato giovedì il capo del comitato energetico del paese.

La mossa fa parte del tentativo del paese di diminuire l’uso dell’euro e del dollaro e sostituirlo con il proprio rublo e le valute nazionali dei paesi alleati come Cina e Turchia.

Il leader del comitato, Pavel Zavalny, ha fatto l’annuncio televisivo, dicendo che la decisione è stata presa in reazione alle sanzioni che la Russia sta affrontando a causa della guerra in Ucraina.

Zalvany ha indicato che i paesi occidentali che ancora importano petrolio e gas dalla Russia dovranno pagare rubli o oro. Ciò include anche i paesi europei che non sono alleati con la Russia.

Zalvany spiega come si potrebbe procedere

I commenti di Zalvany erano una proposta e non sono un’azione confermata. “L’insieme delle valute può variare, ed è una pratica normale. Se ci sono bitcoin, scambieremo bitcoin”, ha affermato Zalvany.

L’annuncio ha portato a un aumento dei prezzi del gas in Europa poiché gli acquirenti di tutto il mondo hanno deciso di non consumare petrolio russo come un modo per sanzionare il paese.

Zalvany ha detto che tutti i contratti che hanno saranno ancora in vigore e che nulla cambia nei loro obblighi. Tuttavia, se non verranno effettuati pagamenti tramite la valuta stabilita, la Russia non garantirà nessuna spedizione di petrolio.

“Il gas è solo l’inizio, questo influenzerà anche altre risorse. Se vogliono comprare, lasciamo che paghino in valuta forte, per noi è l’oro, o in valute che sono convenienti per noi, quella è la valuta nazionale“, ha detto Zalvany.