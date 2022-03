Nuove occasioni sono state rese disponibili presso i più importanti centri vendita di expert, all’interno della nuova campagna promozionale, infatti, abbiamo la possibilità di scovare ottime riduzioni di prezzo, applicate sia su top di gamma, che su prodotti di base molto più economici.

Spendere poco con Expert è davvero possibile, sebbene comunque sia importante ricordare che gli acquisti effettuati tramite l’e-commerce, potrebbero richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert: che offerte assurde, scoprite le migliori

Sconti da Esperti vi attendono in tutti i negozi Expert fino al 10 aprile 2022, il nuovo volantino è assolutamente molto interessante, con prezzi decisamente più bassi del normale su tantissimi prodotti. Osservando come al solito il mondo degli smartphone, incrociamo già in prima pagina il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11, effettivamente acquistabile a soli 219 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna (con 4GB di RAM).

Restando sempre nella fascia intermedia, possiamo anche scovare Vivo V23 a 549 euro, Vivo Y72 a 249 euro, Vivo Y33s a 199 euro, TCL 20R a 169 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, Oppo A94 a 299 euro, Realme GT Master Edition a 299 euro, Motorola Moto G50 a 199 euro, spiccando poi un balzo verso l’ottimo Oppo Reno 6 Pro, disponibile all’acquisto a 599 euro.

Quanto indicato rappresenta solamente un piccolissimo estratto di ciò che effettivamente vi attende da Expert, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire queste pagine.