Dopo le eSIM, CoopVoce si prepara a lanciare altre novità, e questa volta si parla di traffico libero. E MondoMobileWeb ad anticipare la promozione dell’operatore virtuale, segnalando che dal 7 aprile al 4 maggio coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero di telefono attivando una delle offerte Evo presenti in catalogo avranno ben 20 euro di credito bonus.

Se qualcuno ha intenzione di passare a CoopVoce, questo sembra essere il momento giusto. La promozione è disponibile effettuando una registrazione presso i negozi fisici, con Self SIM ed anche attraverso la procedura online sul sito ufficiale.

Puoi ricevere un solo bonus per un massimo di due numeri di telefono (uno ciascuno). Il bonus ricevuto può essere utilizzato liberamente senza alcun vincolo, ad eccezione del traffico in roaming internazionale che resta escluso.

La crescita di CoopVoce nel tempo

CoopVoce è diventato l’ultimo MVNO italiano a lanciare ufficialmente un servizio di scheda SIM incorporata (eSIM). La eSIM può essere richiesta presso i punti vendita CoopVoce aderenti in abbinamento a tutte le offerte consumer e business dell’operatore. Gli utenti esistenti possono anche passare da una SIM fisica a una eSIM su richiesta pagando un piccolo supplemento.

A qualsiasi utente con telefono compatibile che richieda una eSIM anziché una carta fisica verrà inviato un codice QR via e-mail e sarà in grado di connettersi alla rete non appena l’eSIM verrà attivata.

CoopVoce utilizza la rete 4G di TIM con velocità di download fino a 100Mbps e velocità di upload fino a 50Mbps. Ha raggiunto 1,5 milioni di clienti nel 2020 e punta a raddoppiarlo a 3 milioni entro il 2024.