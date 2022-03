Il volantino attivato in questi giorni da Coop e Ipercoop vuole assolutamente ritagliarsi un piccolo grande spazio nel cuore dei milioni di utenti oggi interessati all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

La spesa è ridottissima su un numero sempre crescente di prodotti, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono essere effettuati solamente nel momento in cui ci si dovesse recare fisicamente presso i punti vendita fisici sul territorio nazionale.

Coop e Ipercoop: nuove offerte con grandi prezzi per tutti

Con il nuovo SottoCosto di Coop e iPercoop, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su uno smartphone decisamente economico, in vendita ad un prezzo veramente bassissimo fino al 6 aprile 2022. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 10 5G, un modello disponibile da circa 1 anno, ma ancora oggi all’avanguardia in termini di prestazioni generali.

Leggendo la scheda tecnica, infatti, notiamo avere un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (con risoluzione FHD+), passando anche per sistema operativo Android 11, ma anche per un processore octa-core dalle buone prestazioni generali, 4GBdi RAM e 128GB di memoria interna (espandibili). Tutto questo risulta essere acquistabile dietro il pagamento di soli 179 euro, un prezzo assolutamente abbordabile, se ricordate che comunque parliamo di un prodotto con garanzia di 2 anni, e distribuito nella sua variante no brand (quindi con aggiornamenti più tempestivi rilasciati dal produttore). Per sfogliare la campagna promozionale, aprite questo link.