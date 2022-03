La nota piattaforma di streaming video, YouTube, metterà a disposizioni film e serie tv in streaming gratuitamente con un vasto e interessante catalogo.

YouTube: E’ arrivato il momento di cancellare Netflix?

Si fa sempre più dura per la grande piattaforma streaming, la concorrenza è agguerrita, ma le proposte Netflix convincono con tante esclusive mantenendo un buon bacino di utenti.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un proliferare di servizi simili gratuiti o quasi. Per citare qualche esempio Amazon Prime Video offre un vasto catalogo o Rai Play disponibile solo in Italia e totalmente free, come vi abbiamo anticipato in questo articolo che potete rileggere cliccando su questo link.

Come se tutto questo non fosse già abbastanza, c’è un altra minaccia all’orizzonte che potrebbe strappare lo scettro della prima posizione a Netflix. Si chiama YouTube dove sino ad ora era possibile trovare qualche contenuto come film o serie completi caricati da utenti in maniera non troppo legale o trasparente. In alternativa si poteva noleggiare un contenuto ma nulla che fosse paragonabile alla concorrenza.

Big G sta per lanciare una rivoluzione mettendo a punto un nuovo progetto che prevede film e serie tv GRATIS per tutti. Un pacchetto iniziale di circa 4000 puntate per serie tv e programmi e 1500 film con cui abbuffarsi con studi tra cui Disney, Warner Bros, Paramount Pictures, Lionsgate e FilmRise.

Al momento il servizio esordirà inizialmente negli Stati Uniti. Sicuramente tutti siamo molto curiosi di scoprire le sorprese che YouTube ha in serbo per noi, nella speranza che il servizio sia esteso a tutti il prima possibile.