WhatsApp è certamente un servizio più che centrale per tutti coloro che vivono una relazione di coppia. E’ grazie alla chat di messaggistica istantanea che è possibile restare sempre in contatto con il proprio partner, anche in caso di distanza fisica. Sempre attraverso WhatsApp, inoltre, è possibile verificare se il partner è fedele.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Gli episodi di infedeltà scoperti proprio attraverso WhatsApp oramai sono numerosissimi. Per questa ragione sono molti gli utenti che cercano di spiare le conversazioni del partner. La lettura dei messaggi del proprio lui o della propria lei, in alcune circostanze, è utile proprio per verificare eventuali tradimenti.

No sempre la lettura diretta delle conversazioni ha però efficacia. C’è da considerare che tutti coloro che hanno qualcosa da nascondere tendono ad eliminare in breve tempo ogni genere di contenuto sospetto per non essere scoperti proprio dal partner.

Da alcuni mesi a questa parte, gli utenti di WhatsApp hanno deciso quindi di affidarsi ad un secondo metodo che si sta dimostrando molto più affidabile e performante. Questo metodo si basa sulle funzionalità di WhatsApp Web.

Come noto grazie all’estensione desktop della chat, su WhatsApp è possibile creare una copia delle conversazioni dello smartphone su un pc. Per effettuare la sincronizzazione sarà necessario selezionare l’apposita funzione del menù Impostazioni.

Data tale possibilità sarà necessario aver un pc a portata di mano e lo smartphone del partner (anche per pochi secondi) per creare una copia di tutte le conversazioni. Con questo metodo, inoltre, le chat si aggiorneranno anche in tempo reale.