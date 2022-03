Il fine mese di Unieuro non poteva essere assolutamente migliore, gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di accedere ad una campagna promozionale assolutamente convincente, con prezzi bassi e qualità decisamente superiore alle aspettative.

L’accesso agli sconti, lo ricordiamo, risulta essere possibile praticamente ovunque sul territorio nazionale, ciò sta a significare che i prodotti possono tranquillamente essere acquistati in qualsiasi negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. In questo caso, inoltre, è prevista la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: ecco quali sono gli sconti

Splendide occasioni attendono gli utenti da Unieuro, è ancora disponibile uno dei meccanismi più amati di sempre, con il quale è facilissimo pensare di accedere ad un prodotto completamente gratis. Avete capito bene, con la corrente campagna promozionale, sarà possibile ricevere a costo zero il bellissimo tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021, un prodotto da ben 199 euro. Per averlo non sono necessarie operazioni troppo complesse, basterà infatti acquistare uno tra Galaxy S22 e Galaxy S21 FE, entrambi disponibili al prezzo finale di 879 e 679 euro.

Nel caso in cui si fosse invece interessati ad un modello più economico, ecco arrivare le varie opzioni di scelta, tra Motorola Edge 30 Lite, galaxy A52s, Galaxy A22, Xiaomi redmi Note 11, Honor 50 Lite, Oppo A74 o anche Xiaomi Redmi Note 11. Tutti gli sconti li trovate qui.