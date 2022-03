Le sorprese nel campo della telefonia mobile non mancano nemmeno nel mese di marzo e nella stagione primaverile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre rilanciano la loro sfida con offerte di primo livello che prevedono consumi senza limiti uniti a prezzi da vero e proprio ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per la primavera

La migliore iniziativa per i clienti di TIM è la TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi infiniti per telefonate ed SMS con 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde a questa vantaggiosa tariffa di TIM con il rilancio della sua classica iniziativa Special 100 Giga. I clienti che optano per questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e anche 100 Giga per navigare in internet.

Come alternativa sia a Vodafone che a TIM ci sono le offerte di Iliad. Il gestore francese risponde agli altri operatori con il rilancio della Giga 150. Tutti i nuovi utenti del gestore francese potranno beneficiare di consumi senza limiti per le telefonate e per gli SMS con 150 Giga per navigare in internet. Il costo della tariffa sarà di 9,99 euro al mese.

A completare il quadro delle migliori tariffe nel campo della telefonia per la stagione primaverile c’è la WindTre Star+. Gli abbonati che scelgono questo pacchetto riceveranno chiamate e SMS infiniti con 70 Giga per internet al costo di 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.