Il “sottomarchio” di gioco di Xiaomi Black Shark ha lanciato in passato una sfilza di interessanti smartphone da gioco. Adottando il punto di vista della società madre, i dispositivi Black Shark di solito integrano dotazioni da top di gamma con cartellini dei prezzi di fascia media inferiore. Il Black Shark 4 Pro è una versione potenziata del normale Black Shark 4, che aumenta le specifiche chiave del suo fratello super conveniente.

Il device incentrato sul gioco pone una premessa interessante, proponendo funzionalità come una frequenza di aggiornamento di 144 Hz su un pannello AMOLED, la ricarica ultra rapida da 120 W e una frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz. Sembra tutto meraviglioso sulla carta, ma come tutti sappiamo fin troppo bene, l’hardware non è sempre uguale alla bellezza

Design e materiali

Se siete giocatori mobile che si abbandonano ai migliori giochi Android, probabilmente avrete familiarità con l’estetica “pacchiana”, come è giusto che sia, dei smartphone da gaming. Xiaomi non è estranea ai design chiassosi, date un’occhiata ad esempio al Poco M3 Pro, tuttavia, il suo sottomarchio Black Shark adotta un design più sobrio ed elegante rispetto alla categoria.

Black Shark 4 Pro ha l’aspetto di un dispositivo da gaming molto sensato e maturo. Sono disponibili tre colorazioni differenti: Shadow Black quella che abbiamo noi in prova), Misty Grey e Cosmos Black, e sono tutte più o meno monocromatiche, a parte alcuni giochi di luce che troviamo ad esempio sul nostro dispositivo in prova. Non poteva mancare ovviamente il logo “S” nella parte posteriore, retroilluminato con un LED RGB triangolare.

A differenza di altre opzioni sul mercato, il Black Shark 4 Pro ha trigger fisici anziché touch. Inoltre, si ripiegano nel telaio dello smartphone fino a quando non vengono espulsi. Quando non state giocando, puoi programmare ogni trigger per eseguire una funzione specifica come fare uno screenshot o accendere la torcia. L’unico problema che potreste incontrare è far scattare i trigger quando non avete intenzione di farlo. Questo è successo più di una manciata di volte con me.

La parte posteriore è realizzata in vetro, non è disponibile il supporto per la ricarica wireless. A proposito di cose che mancano, non troverete nemmeno una classificazione IP ufficiale per la resistenza all’acqua e alla polvere o allo storage espandibile. Sulla parte inferiore del dispositivo, oltre alla porta Tipe-C, troverete un jack per le cuffie.

Le persone orientate ai dettagli potrebbero storcere il naso vedendo il comparto fotografico, in quanto è un hub per raccogliere la polvere. Troverete il sensore di impronte digitali lungo il lato del telefono, che funge anche da pulsante di accensione. È estremamente reattivo al punto che sbloccherete accidentalmente di continuo il device.

Prestazioni e specifiche tecniche

Sotto al telaio troviamo il processore Snapdragon 888 dell’anno scorso, 8 GB/12 GB di RAM LPDDR5 con clock a 6400 MHz e 128 GB/256 GB di memoria UFS 3.1. Le funzionalità di connettività includono Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, NFC e supporto per doppia SIM 5G. L’ultimo sistema di raffreddamento a liquido “Sandwich” di Xiaomi mantiene fresco l’intero rig per evitare cali di prestazioni dovuti al surriscaldamento e in effetti non ci si può proprio lamentare sotto questo punto di vista.

Tutto funziona in armonia, ma potrete effettivamente vedere i risultati sul fantastico pannello AMOLED da 6,67 pollici. Ha HDR10+, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima di 1300 nits.

Per finire, questo dispositivo promuove il suono DTS Ultra X che esce dai doppi altoparlanti di prim’ordine.

Arriviamo ad uno dei problemi più grandi del Black Shark 4 Pro, 4.500 mAh di batteria non sono abbastanza.

Non importa quanto ci provassi, non avrei mai potuto far durare il Black Shark per tutta la giornata. In un mondo in cui la maggior parte dei smartphone da gaming offre da 5.000 mAh a 6.000 mAh, questo è inaccettabile. È sconcertante che la maggior parte dei mid-range di Xiaomi abbia batterie più grandi del Black Shark 4 Pro.

Tuttavia, Xiaomi ha cercato di addolcire il piatto aggiungendo il supporto HyperCharge da 120 W. Proprio come Xiaomi 11T Pro, devi utilizzare il cavo fornito con il caricabatterie per assicurarti di ottenere la massima velocità di ricarica. Come promesso, il Black Shark 4 Pro passa dallo 0% al 100% in 20 minuti sbalorditivi. Tuttavia, si surriscalda durante la ricarica a piena velocità.

Skin e personalizzazione

Il Black Shark 4 Pro esegue JOYUI 12, che è una re-skin di MIUI 12 basato su Android 11. JOYUI 12 ha tutte le migliori funzionalità di MIUI 12, come un cassetto delle app, ampie opzioni di temi, display sempre attivo personalizzabile, finestre mobili e funzionalità per la privacy che ti danno un maggiore controllo.

È possibile passare da una frequenza di aggiornamento dello schermo a 60 Hz, 90 Hz e 144 Hz e modificare manualmente la combinazione di colori e la temperatura del display. Le uniche app aggiuntive che otterete subito sono progettate per migliorare la vostra esperienza di gioco.

Shark Space 4.0 funge da hub centrale per tutti i giochi sul vostro Black Shark 4 Pro. Poi c’è Shark Chan, una sorta di assistente che ti aiuta a impostare sveglie o cambiare sfondi. Puoi effettivamente interagire con l‘avatar virtuale nell’app dedicata Shark Chan.

Shark Chan sembra essere un personaggio puramente decorativo (e adorabile) senza alcuna reale influenza di utilizzo del device, Shark Space è una storia diversa. Potete aggiungere tutti i tuoi giochi lì per una gestione e un’ottimizzazione più semplice.

Shark Space 4.0 vi consente di modificare ogni singolo aspetto del device in base alle vostre esigenze di gioco. A partire dalle notifiche di chiamata, finestre mobili, impostazioni grafiche e la modalità che spinge il Black Shark 4 Pro al limite delle prestazioni. Quando siete in un gioco, potete scorrere dall’angolo in alto a destra per accedere alle impostazioni scorciatoia. Queste sono ancora più complete rispetto alle opzioni all’interno di Shark Space.

Comparto fotografico

Siamo sinceri, quasi nessuno compra un device da gioco per le fotocamere. Le immagini su questi dispositivi è in genere mediocre o semplicemente pessima. Rispetto ai suoi colleghi, il Black Shark 4 Pro va bene in condizioni di buona illuminazione, ma soffre in condizioni di scarsa luminosità.

La configurazione sul retro è composta da un sensore principale da 64 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP. In pieno giorno, ottieni immagini vivaci con una buona quantità di dettagli. Le immagini riflettono da vicino i colori del mondo reale, ma c’è una certa distorsione intorno ai bordi.

La modalità Ritratto produce risultati soddisfacenti, anche se gli scatti non sono così nitidi e i colori non sono così accurati. Il soggetto deve anche essere più vivace e chiaro, in particolare i contorni che tendono a diventare sfocati.

Infine, la fotocamera frontale da 20 MP scatta foto piacevoli in spazi molto illuminati. La modalità ritratto, ancora una volta, ammorbidisce un po’ troppo l’immagine per i nostri gusti.

Conclusioni e prezzo

Il Black Shark 4 Pro continua nel percorso dei suoi predecessori e tenta di offrirvi un dispositivo da gioco conveniente con tutte le giuste funzionalità. Compromessi sono stati fatti nel reparto batterie, sebbene Xiaomi abbia cercato di bilanciarlo con la tecnologia HyperCharge da 120W.

Black Shark 4 Pro lo potete acquistare in due varianti diverse, una da 8 GB + 128 GB e una da 12 GB + 256 GB, ad un prezzo di circa 530 euro per la prima versione e circa 680 euro per la seconda.

Questo device soddisferà le vostre esigenze di gioco e vi offrirà un livello di personalizzazione profondamente ampio. Adoro il clic dei trigger fisici a comparsa e la ricarica veloce a 120 W aggiunge la ciliegina sulla torta. Finché puoi vivere con le fotocamere mediocri e la durata della batteria abissale, il Black Shark 4 Pro potrebbe essere una buona scelta.