Iliad è ancora il provider all’avanguardia della telefonia italiana. Dopo l’ingresso nel campo della telefonia mobile, il gestore francese ha previsto anche ulteriori ed ingenti investimenti sul fronte della telefonia mobile. In questo caso, la ricaricabile migliore per i clienti è ancora una volta la Giga 150.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Il pacchetto a disposizione degli abbonati che scelgono questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche una quota di 150 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il pagamento di questa promozione è di 9,99 euro. Gli abbonati che attivano questa iniziativa di Iliad avranno anche la garanzia ulteriore del servizio 5G, disponibile a costo zero.

Il 2022 rappresenta per Iliad proprio l’anno della svolta sul fronte del 5G. La tecnologia delle reti internet di nuova generazione arriverà infatti in numerose città italiane.

La presenza sempre costante del 5G con Iliad porterà ad una serie di conseguenze. Così come altri provider, infatti, anche il gestore francese a breve potrebbe valutare un processo di dismissione legato alle linee 3G. Come noto, in Italia, altri operatori come TIM e Vodafone già si sono impegnate in un progressivo ritiro delle reti di vecchia generazione.

In casa Iliad lo scenario sembra essere molto chiaro. Il provider francese eliminerà in futuro le sue reti 3G, ,a questo processo non avverrà in maniera definitiva almeno sino a quando non si raggiungerà la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.