I prezzi tra i più bassi di sempre sono solo da Euronics, la nuova campagna promozionale convince gli utenti a recarsi in negozio per completare l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, e non solo.

Per spendere poco con euronics, gli utenti non devono fare altro che seguire le linee guida dell’azienda, ciò sta a significare che sarà necessario recarsi personalmente in uno dei negozi di appartenenza del socio che ha attivato la campagna, non sarà possibile affidarsi all’e-commerce. Tutti i migliori prezzi, inoltre, comprendono anche garanzia di 24 mesi e variante no brand, utilissime per coprire sia i difetti di fabbrica, che ricevere nel contempo gli aggiornamenti di sistema il più rapidamente possibile.

Euronics: le offerte e gli sconti più pazzi di oggi

Euronics convince tutti gli utenti ad acquistare nuovi prodotti, con prezzi decisamente concorrenziali sulla maggior parte dei modelli inclusi nel volantino. All’interno della campagna promozionale scoviamo un buon quantitativo di sconti legati a modelli in vendita a non più di 329 euro, tra cui spiccano anche ottime occasioni.

I più interessanti sono forse legati a Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi 9At, ma anche uno a scelta tra Realme 9i o Realme 9 Pro. Tutti questi sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, che significa avere alle spalle un’ottima garanzia di 24 mesi, ed anche una variante no brand, che permette di ricevere rapidamente i vari aggiornamenti di sistema. Per le nuove offerte del volantino Euronics, non descritte nel nostro articolo, ricordatevi di collegarvi qui.