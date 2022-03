ADO, acronimo di A Dece Oasis, è un’azienda che da diversi anni si occupa della produzione e commercializzazione di ebike (bici elettriche, per intenderci) e monopattini elettrici. Da poco tempo entrata nell’orbita di Xiaomi Youpin, l’azienda prova a deliziarci con una serie di sconti speciali sui prodotti di punta.

Gli sconti che troverete nell’articolo sono stati attivati in esclusiva sul sito ufficiale ADO, con spedizione direttamente dal magazzino in Europa, ciò sta a significare che non sarà necessario pagare eventuali dazi doganali; l’evasione dell’ordine è garantita in 36 ore dal completamento dell’acquisto, mentre la consegna avverrà entro 7 giorni lavorativi. La garanzia è di 1 anno, nell’eventualità in cui fosse necessaria la riparazione, tutto verrà gestito sempre in Europa. Ma quali sono gli sconti?

ADO Ebike: ecco gli sconti

ADO A20+ : una piccola ebike ripiegabile su sé stessa, con dimensioni di 1550 x 530 x 1100 millimetri, ed un peso di circa 25 kg. I cambi Shimano a 7 rapporti garantiscono versatilità di utilizzo, mentre i freni a disco anteriori/posteriori, promettono prestazioni super in frenata . Il piccolo motorino elettrico garantisce una autonomia inferiore ai 60 km , mentre la velocità massima raggiungibile è di 25km/h . Il prezzo di vendita originario è di 799 euro, grazie agli sconti attuali, il prodotto può essere acquistato a soli 769 euro , con in regalo un caschetto .

ADO 20F+: versione top di gamma delle ebike pieghevoli di ADO, ha dimensioni di 1740 x 530 x 1200 millimetri, con un peso di 29kg. I cambi sono sempre Shimano a 7 rapporti, con freni a disco sia anteriori che posteriori. La certificazione IPX5 permette di utilizzare i prodotti anche sotto la pioggia, mentre la velocità massima raggiungibile non cambia (circa 25 km/h), e l'autonomia in solo elettrico si attesta sui 50 km (al massimo). Originariamente in vendita ad un prezzo di listino di 1069 euro, la ADO 20F+ viene proposta nel periodo a soli 969 euro, con in regalo un paio di parafanghi.

Entrambi i prezzi indicati sono da ritenersi validi solo a questo link, per acquisti effettuati entro e non oltre il 30 marzo 2022.