Continua ancora la grande stagione degli aggiornamenti su WhatsApp. Tutti gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea, da mesi a questi parte, stanno ricevendo una serie di novità per le funzioni del servizio. Importanti, a tal proposito, sono stati gli upgrade per le note vocali.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Oltre alle note vocali, WhatsApp ha pensato anche ad una serie di novità per le sue foto. Il gruppo della piattaforma di messaggistica ha previsto per i suoi utenti un aggiornamento in pieno stile Instagram.

Come già previsto dal social network, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di inviare a tutti i loro contatti alcune immagini in “una sola visualizzazione”.

Come già anticipato da alcune indiscrezioni dei mesi scorsi, WhatsApp ha finalmente introdotto per i suoi utenti le cosiddette foto a scadenza. Nel momento dell’invio di una foto, gli utenti potranno selezionare proprio la modalità di invio a scadenza. I destinatari che riceveranno il file multimediale potranno aprire questo solo in un’unica circostanza. Dopo la prima visione, infatti, la foto sarà eliminata in automatico dal proprio smartphone.

Sono numerosi i vantaggi per questo upgrade. In primo luogo, grazie alla nuova funzione la chat garantisce conversazioni sempre più istantanee. Al tempo stesso, gli utenti avranno la possibilità di risparmiare ingenti parti di spazio sulla memoria dello smartphone.

L’aggiornamento di WhatsApp è già stato programmato per gli smartphone Android di nuova generazione che su iPhone di recente data. Il roll out è in fase di completamento per tutte le versioni dell’app.