Tutto scontato all’80% da Unieuro in un volantino che promette assolutamente faville, rilanciando la possibilità di godere di sconti mai visti prima in Italia, anche applicati su prodotti di tecnologia mobile di fascia alta, come gli smartphone di ultima generazione.

Il risparmio è assolutamente importante, come la possibilità di accedere alle riduzioni di prezzo in ogni singolo negozio sul territorio; dovete ricordare, infatti, che gli acquisti potranno ugualmente essere completati online sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro non si ferma più: tanti sconti vi attendono

La spesa da Unieuro è davvero ridotta ai minimi termini, con il nuovo volantino l’azienda è riuscita a scontare alcuni dei migliori prodotti, partendo comunque dall’offrire la possibilità di accedere addirittura ad un dispositivo gratis. Dovete sapere, infatti, che coloro che acquisteranno uno a scelta tra galaxy S21 FE (in vendita a 679 euro) o Galaxy S22 (il cui prezzo è di 879 euro), riceveranno in cassa a costo zero un Samsung Galaxy Tab A8 2021, il tablet di fascia media da 199 euro circa.

Sono comunque disponibili anche tantissimi altri sconti ugualmente interessanti, attivati su prodotti decisamente più economici dei precedenti. Tra questi annoveriamo chiaramente Motorola Edge 30 Lite, Oppo A94, Galaxy A22, Galaxy A52s, Honor 50 Lite, Xiaomi redmi Note 11 o anche Oppo A74. Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino, collegatevi qui.