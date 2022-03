Unieuro e gli smartphone al 70% solo oggi in Store: il messaggio avvisa tutti

Ogni giorno si sente parlare di tante offerte che invadono il web, sia per quanto riguarda l’elettronica che per quanto riguarda tanti altri aspetti. Tutti i vettori che si occupano di tecnologia in generale come ad esempio Unieuro sono in un periodo strepitoso di forma, proponendo minimi storici ogni giorno all’interno dei loro Store.

Più in particolare la promozione di unieuro dovrebbe tramite il sito ufficiale, il quale però sarebbe stato replicato in maniera identica dei truffatori che sarebbero inviando un messaggio. All’interno di quest’ultimo prometterebbero smartphone gratis, riconducendo gli utenti ad un sito praticamente uguale. A cambiare però è la descrizione in basso.

Unieuro: la truffa è dietro l’angolo ma potete scoprirla semplicemente confrontando le descrizioni del sito

Unieuro possiede all’interno del suo sito ufficiale una descrizione in basso, la quale differenza dunque il vero sito da quello falso ideato per truffare le persone.

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”