Le offerte pensate da Trony nel periodo corrente, raggiungono livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, proponendosi al consumatore come più valida alternativa alle ottime soluzioni di Unieuro e di MediaWorld.

Il SottoCosto che troviamo attualmente attivo in tutti i punti vendita, è il giusto mix di sconti e di qualità generale, atti a far risparmiare ai massimi livelli i vari consumatori, garantendo nel contempo prestazioni di smartphone eccellenti. Il volantino permette inoltre di richiedere la rateizzazione senza interessi, ciò sta a significare che se volete rateizzare il pagamento, lo potrete fare solo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Trony: ecco quali sono i nuovi sconti

Il SottoCosto è da sempre una delle migliori campagne promozionali in circolazione, in quanto raccoglie al proprio interno prezzi da non credere, senza rinunciare alla qualità generale. L’unico aspetto da tenere bene a mente, riguarda sicuramente la disponibilità delle scorte, ricordiamo essere estremamente limitate.

La fascia media della telefonia mobile è presa assolutamente di petto dal volantino Trony, il quale punta fortissimo sull’Oppo Find X3 Neo, un modello che non sembra avere rivali nel periodo, considerando il suo prezzo finale di vendita di soli 499 euro, e le prestazioni da top di gamma assoluto. Riducendo la spesa e le aspettative in termini di prestazioni, notiamo comunque anche la presenza di Xiaomi Redmi Note 10 5G, passando per Samsung Galaxy A32, Xiaomi 11T, Xiaomi Redmi 9c o Realme GT Master edition. Ogni altro dettaglio lo potete trovare a questo link.