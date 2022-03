TIM non vuole essere da meno rispetto a Iliad nel corso di questa stagione primaverile. Il gestore ha previsto una serie di vantaggiose iniziative per tutti i clienti che andranno a cambiare operatore nel corso delle prossime settimane. Ancora una volta le promozioni saranno caratterizzate da costi bassi e ampie soglie di consumo.

TIM, due offerte low cost per la primavera

Una delle migliori proposte pensate da TIM per i suoi clienti è la Gold Pro. Gli abbonati che intendono attivare questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della proposta è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sempre i clienti di TIM, in alternativa a questa proposta, potranno scegliere la promozione Steel Pro. I clienti, in questa circostanza, avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione di rete anche con 4G. Il prezzo previsto per il pagamento della ricaricabile è di 6,99 euro ogni trenta giorni.