Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve prestare attenzione è costituito senza dubbi dai malware, i piccoli software malevoli infatti pullulano nel web e sono pronti a colpire il maggior numero di dispositivi possibili nel tentativo ovviamente di rubare dati di primaria importanza per la vittima che viene attaccata.

Questi software per la loro diffusione sfruttano delle banalissime applicazioni come vettori che, a prima vista sembrano legittime ma che, una volta installate, assumono il controllo del dispositivo, iniziando a inviare tutto il bottino presso un server remoto ove il loro creatore potrà visionarli in tutta comodità.

Se dunque volete evitare di incappare in questo tipo di problema, evitate assolutamente di scaricare applicazioni dal web e restate all’interno del Play Store, piattaforma all’interno del quale vengono condotti controlli periodici.

App malware da non installare assolutamente