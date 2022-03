Sky sta per lanciare la volta finale per la sua programmazione calcistica e sportiva. Nel corso delle prossime settimane, i clienti della pay tv satellitare potranno gustarsi in esclusiva le partite conclusive della Champions League e dell’Europa League ed avranno anche accesso ai GP di Formula 1, ai tornei di tennis più importanti e ai match di NBA.

Sky, i costi sono da ribasso e c’è anche questo servizio gratis

La sorpresa di Sky per gli abbonati è rappresentata sul fronte commerciale dai listini Smart. In controtendenza rispetto alle precedenti settimane, gli utenti potranno ora contare su prezzi mai così bassi.

Il ticket Sport di Sky, ad esempio, per la prima volta ha un costo pari a 16,90 euro. Per il pacchetto Cinema gli utenti si troveranno a pagare solo 10,90 euro. Il costo del ticket base è invece di 14,90 euro al mese, mentre il pacchetto dedicato al calcio avrà un prezzo pari a 5 euro per tutti i clienti.

Per rendere ancora più vantaggiose le sue promozioni, la tv satellitare garantisce anche il servizio Sky Go Plus a costo zero. A differenza dei precedenti listini, Sky ha quindi eliminato questo costo aggiuntivo di 5 euro.

Le nuove vantaggiose condizioni non modificano le direttive previste per Sky Go Plus. I clienti che si avvalgono dell’app streaming per smartphone, tablet e pc potranno sempre associare 4 dispositivi mobili diversi con la presenza della modalità offline. I clienti della pay tv, sempre in base ai pacchetti associati, potranno anche disporre della visione in contemporanea su due device.