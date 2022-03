PayPal: soldi rubati dai conti, ecco il messaggio terribile per gli utenti

Il colosso per eccellenza per quanto riguarda i pagamenti online sicuramente PayPal, il quale durante gli anni si è costruito una reputazione di ferro. Non ci sono infatti i paragoni con altri sistemi di pagamento, dal momento che per qualsiasi tipo di truffa PayPal risponde presente fino al punto di risarcire totalmente i suoi clienti.

In questo caso la truffa però becca le persone nella loro ingenuità, le quali credendo al messaggio del finto pagamento, andrebbero ad inserire le credenziali per bloccarlo. Non c’è nulla che non va nel vostro conto, ma l’obiettivo dei truffatori e farvi credere proprio questo.

PayPal questa volta rischia di finire sotto sopra: ecco cosa è successo con questo messaggio

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal