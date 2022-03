Da Mediaworld gli utenti si ritrovano con la possibilità di accedere ad un numero particolarmente elevato di sconti speciali, assolutamente in grado di far risparmiare al massimo anche gli utenti che sono alla ricerca di prodotti di fascia alta.

Il volantino non presenta limitazioni particolarmente importanti, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati dal divano di casa propria, con però la necessità di pagare le spese di spedizione, oppure recandosi personalmente in un qualsiasi punto vendita sul territorio nazionale. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero.

Mediaworld è incredibile: solo oggi sono disponibili tantissimi sconti

La campagna promozionale di MediaWorld parte assolutamente con il botto, gli utenti hanno la possibilità di ricevere gratis un prodotto veramente unico, stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab A8 2021 (che ha un valore commerciale di 199 euro), ricevibile mediante l’acquisto di uno a scelta tra Galaxy Tab S7 FE a 599 euro, o anche l’eccellente foldable, il Galaxy Z Fold3, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1499 euro.

Gli smartphone più economici, ma comunque di fascia alta, sono invece rappresentati dal Samsung Galaxy S21, un modello del 2021, ma comunque eccellente sotto molti aspetti, dalle prestazioni assurde, ed un prezzo di vendita che si aggira attorno ai 615 euro (per la variante da 128GB). Non perdetevi le nuove offerte del volantino MediaWorld, le trovate in esclusiva a questo link.