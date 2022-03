IPTV: danni enormi per 500 mila utenti, la Guardia di Finanza li...

IPTV: danni enormi per 500 mila utenti, la Guardia di Finanza li ha scoperti

Sono tanti i danni che questa volta gli utenti dovranno affrontare per via della loro voglia di IPTV, in Campania è stata chiusa una piattaforma