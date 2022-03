Iliad batte Vodafone: l'offerte migliore ritorna, ecco la Flash 150 con un regalo

Per quanto riguarda Iliad potrebbe dimostrarsi un periodo non semplice per via delle tante grane che si stanno avendo con il Codacons. La soluzione riguarderebbe un cambiamento di alcune condizioni e specifiche dello spot della fibra, in modo da rimetterlo rapidamente in circolo.

Allo stesso tempo però il gestore sta dimostrando di avere tutto ben chiaro, avendo anche riproposto una delle promozioni migliori nel mondo mobile. Si tratta della Flash 150, promo che al suo interno include il meglio sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista dei contenuti. Basterà infatti ancora una volta pagare 9,99 € al mese per sempre per avere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili e anche 150 giga per navigare in 5G ogni mese per sempre.

Iliad continua a gestire alla grande la situazione: ecco le condizioni dell’offerta da 150 giga

La tariffa mensile per la FLASH 150 è inferiore a €10 e non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito dalla trasparenza e l’impegno verso i propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

L’offerta viene presentata nella formula FLASH ed è quindi limitata nel tempo, può essere sottoscritta entro e non oltre il 14 aprile 2022 online sul sito e tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad: su Simbox presso Flagship Store e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.