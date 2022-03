Secondo diversi rapporti, il Salone dell’auto di Pechino 2022 previsto per l’inizio del 21 aprile sarà probabilmente posticipato a causa di un picco di casi di Covid-19 in tutto il paese.

La Cina sta attualmente vivendo la sua peggiore ondata di coronavirus dall’inizio della pandemia all’inizio del 2020. Diverse città e decine di milioni di residenti sono in blocco, spingendo gli organizzatori del Salone dell’auto di Pechino a iniziare a discutere del rinvio dello spettacolo.

Auto News China suggerisce che lo spettacolo potrebbe essere posticipato a giugno.

Saranno posticipate delle novità incredibili

Una pletora di case automobilistiche aveva già annunciato l’intenzione di presentare nuovi modelli al Salone dell’Auto di Pechino. Ad esempio, Mercedes-Benz aveva in programma di presentare al salone il SUV EQS completamente elettrico. La rivale BMW avrebbe dovuto presentare al salone anche la Serie 7 di ultima generazione, insieme alla variante elettrica i7.

Anche il terzo concept Sphere di Audi è stato confermato per il suo lancio all’evento, così come il concept ID Aero15 di Volkswagen, l’ultimo modello della I.D. assume la forma di una berlina aerodinamica con un’autonomia fino a 700 km. Si prevede che inizierà a raggiungere le mani dei clienti in Cina nella seconda metà del 2023.

L’ultimo Salone dell’Auto di Pechino si è tenuto a settembre 2020 e opera ogni due anni con il Salone dell’Auto di Shanghai che si è tenuto nell’aprile dello scorso anno.

La Cina ha perseguito da tempo una politica “zero-covid” e mentre al mondo esterno sembrava tenere a bada il virus per la maggior parte del 2020 e del 2021, Omicron si è rivelato troppo difficile da fermare con migliaia di casi segnalati ogni giorno.