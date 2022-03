Google Foto è un ottimo strumento per modificare e archiviare tutti i tuoi scatti ma occupa più spazio del dovuto quando si cerca di accedere alle immagini salvate localmente sul dispositivo. Spesso sono nascoste in basso nella Libreria, anche se con il nuovo aggiornamento dovrebbero esserci dei cambiamenti in arrivo. Google sta cercando di semplificare la suddivisione in cartelle delle foto.

L’accesso rapido agli screenshot, ad esempio, adesso sarà possibile grazie ad una scorciatoia nella parte superiore dell’app. Con il nuovo aggiornamento, saprai quando nuove immagini sono state aggiunte di recente a ciascuna cartella. Questo inciderà anche sull’ordine stesso delle cartelle, affinché siano le più utilizzate ad essere in alto. Sebbene sia discutibile il motivo per cui gli screenshot avranno un posto così importante tra le cartelle presenti in Google Foto, ha senso quando si pensa a quanto sia complicato a volte cercarli. Lo stesso vale per qualsiasi altra cartella.

Google Foto si aggiorna, accedere alle cartelle e organizzarle sarà più semplice

Foto di Google potrebbe anche imitare un po’ gli iPhone mostrando e suggerendo album condivisi con l’aiuto del machine learning. In questo modo l’accesso alle cartelle personali sarà ancor più intuitivo e l’app ti aiuterà ad organizzare i tuoi scatti in pochi passi. Un cambiamento sicuramente interessante e su misura per ciascun utente. Sarà l’apprendimento automatico a decidere per ogni utente cosa mostrare, in che modo raggruppare alcune foto piuttosto che altre e così via. Un passo avanti rispetto agli ultimi aggiornamenti dove questo tipo di dinamicità era pressoché assente.

Molte app Android hanno recentemente ricevuto una sorta di restyling con l’introduzione di Material You. Google Foto, in questo caso fortunatamente, è proprio tra queste app. L’aggiornamento, infatti, sembra molto promettente. Se non puoi ancora usufruire di questo nuovo aggiornamento e le funzioni annesse, sii paziente, è solo questione di tempo, arriverà per tutti nelle prossime settimane.