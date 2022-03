Foto puzzle: ecco come fare un regale inaspettato

Per chi non lo sapesse, il foto puzzle è un puzzle creato con una o più foto e questo, specie se abbinato con cornice, è un regalo perfetto in molteplici occasioni, in grado di dimostrare a chi lo riceve l’affetto del mittente. È ovvio, infatti, che non si tratta della prima cosa trovata in un qualsiasi negozio ma è un regalo pensato e personalizzato. Infatti, quando si prenota il foto puzzle è possibile scegliere una o più foto, magari quelle che ritraggono un momento importante per il destinatario del regalo. Ma non finisce qui, il foto puzzle è anche un ottimo strumento per abbellire la casa o l’ufficio del destinatario del regalo, questo perché può essere appeso alle pareti per decorare la stanza con un tocco davvero personale. Insomma, se si ha intenzione di stupire qualcuno, regalare un foto puzzle personalizzato è sicuramente una opzione da non sottovalutare.

Regalare un foto puzzle

Un foto puzzle, come già detto, è in primo luogo un regalo molto originale nonché economico per stupire una persona cara. Infatti, è sempre più difficile trovare un regalo che non sia scontato, o peggio ancora, inutile, destinato a prendere polvere in un cassetto. Invece, un foto puzzle con cornice può essere appeso su una parete ed ogni volta che il destinatario guarderà il quadro, penserà alla persona che gliel’ha regalato. Infatti, un puzzle fotografico può essere realizzato con qualsiasi scatto, in modo da immortalare i momenti più belli e significativi. Il foto puzzle, inoltre, è perfetto per stupire sia i grandi che i piccini, perché possono divertirsi con un gioco semplice e vedere l’immagine prendere vita unendo i pezzi. Inoltre, a seconda del formato e del numero dei pezzi i costi sono differenti, e quindi diventa un regalo per tutte le tasche, senza sfigurare. Un altro punto a favore riguarda la possibilità di scegliere il foto puzzle con cornice per qualsiasi occasione, come una festa romantica (anniversario o San Valentino) oppure un compleanno, Natale, ecc.

Realizzare un foto puzzle

Arrivati a questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: come è possibile creare un puzzle fotografico? Ebbene, oggigiorno è possibile dare più di una risposta al quesito. In poche parole, basta rivolgersi ad un centro stampa oppure utilizzare un portale web che offre questo servizio. Si tratta di due opzioni completamente diverse tra loro, la prima, infatti, impone di andare direttamente di persona presso il punto vendita (ad esempio una copisteria) per prenotare il foto puzzle. Ovviamente, sarà necessario andarci nuovamente, magari dopo qualche ora o qualche giorno, per ritirarlo. Come è facile desumere, si tratta di una opzione non troppo pratica, specie per chi non ha molto tempo a disposizione a causa degli impegni.

In questo caso, potrebbe essere necessario completare tutta l’operazione direttamente online, visitando gli appositi siti web. In questo modo, una volta effettuato il pagamento online, sarà necessario attendere solamente l’arrivo del corriere a casa, in tutta comodità. In questo caso, è sufficiente caricare la foto scelta (eventualmente aggiungere qualche effetto, scritte o clip art) impostare il formato e il numero di pezzi, e inoltrare l’ordine con pochi click. In poco tempo, è possibile ricevere il foto puzzle con cornice (oppure senza) comodamente a casa. In alternativa, si può indicare direttamente l’indirizzo del destinatario in modo da stupirlo con una sorpresa.