La lista di smartphone compatibili con la connettività di quinta generazione di Fastweb continua ad aumentare. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha aggiornato la lista di questi dispositivi, a cui ora si sono aggiunti numerosi smartphone a marchio Samsung, Oppo e Realme.

Aumenta la lista di smartphone compatibili con la connettività 5G di Fastweb: ecco quali sono

Come già accennato, nel corso di queste ultime ore l’operatore telefonico Fastweb ha aggiornato la lista di dispositivi compatibili con la sua connettività 5G. Tra questi, troviamo in primis ben 10 smartphone di casa Samsung, di cui sia medi di gamma sia smartphone top di gamma, come gli ultimi Samsung Galaxy S22:

• Samsung Galaxy A33 5G;

• Samsung Galaxy A53 5G;

• Samsung Galaxy A52s;

• Samsung Galaxy S21 FE;

• Samsung Galaxy S22;

• Samsung Galaxy S22+;

• Samsung Galaxy S22 Ultra;

• Samsung Galaxy Tab S8;

• Samsung Galaxy Tab S8+;

• Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Oltre a questi, si sono aggiunti alla lista anche i tre nuovi arrivati di casa Oppo, ovvero i nuovi Oppo Find X5, Oppo Find X5 Lite e Oppo Find X5 Pro. All’appello, si sono aggiunti alla lista anche smartphone a marchio Realme, ovvero Realme 8 5G, Realme X50 5G, Realme X50 Pro 5G e Realme GT Master.

Ci sono poi già altri smartphone compatibili con la nuova rete di Fastweb, come ad esempio Oppo Reno 6 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Oppo Find X2 lite, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G e Galaxy S20 FE 5G.