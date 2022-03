I migliori smartphone sono fortemente scontati da Esselunga, con la nuova campagna promozionale non si scherza assolutamente, gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere cifre ridottissime rispetto ai vari listini del periodo.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori del nostro paese, i prezzi sono bassi, e tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, senza differenze di sorta. Il volantino convince anche per le condizioni di vendita dei prodotti stessi, ovvero sono tutti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati molto più tempestivamente di tutti gli altri.

Esselunga: attenzione a questi sconti

Tantissime occasioni sono state attivate nel periodo da Esselunga, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un paio di campagne promozionali assolutamente interessanti ed intriganti. La prima tocca un prodotto d’informatica generale, stiamo parlando dell’ottimo Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno SATA da 2,5 pollici, con memoria di 1TB, in vendita nel periodo corrente a soli 39 euro.

Coloro che invece sono alla ricerca di un accessorio per il proprio smartphone, potranno pensare di acquistare le Samsung Galaxy Buds Live, cuffiette true wireless ad altissime prestazioni, disponibili al prezzo finale di 95,40 euro. Indipendentemente dal prodotto acquistato, ricordiamo comunque che sono entrambi in vendita con le normali garanzie della durata complessiva di 24 mesi, in modo da essere sempre protetti da eventuali difetti di fabbrica.