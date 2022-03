Il volantino attivato in questo periodo da Coop e Ipercoop, vuole essere il punto di partenza per gli utenti che sono alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, senza parallelamente dover rinunciare alla qualità generale dei prodotti selezionati.

La campagna promozionale convince i consumatori con una serie di riduzioni di prezzo di notevole importanza, a partire comunque dalla possibilità di accedere a smartphone veramente economici. Il volantino, come sempre del resto, risulta essere attivo solamente nei negozi fisici sul territorio nazionale, ma non online sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: che occasioni vi aspettano

Coop e Ipercoop sanno come fare risparmiare al massimo delle proprie possibilità gli utenti, in arrivo infatti prezzi bassissimi sui migliori smartphone della fascia media della telefonia mobile. Osservando da vicino la campagna, troviamo ad esempio la possibilità di mettere le mani su xiaomi 11 Lite, un prodotto che non necessita di presentazioni, e che è stato impreziosito con un ampio display AMOLED, una batteria da 5000mAh, ed un processore abbastanza performante, tutto a soli 330 euro.

Non volendo spendere queste cifre, l’utente può comunque decidere di scendere a compromessi, avvicinandosi il prima possibile a Galaxy A22 o Galaxy A12, due prodotti effettivamente in vendita a non più di 200 euro. Questo è solamente un piccolo assaggio di ciò che effettivamente vi aspetta da Coop e Ipercoop nel periodo corrente, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, dovete assolutamente collegarvi qui.