Un volantino Comet molto interessante, e ricchissimo di offerte speciali, è stato scoperto in questi giorni in tutti i punti vendita, nonché direttamente online sul sito ufficiale, promettendo a tutti gli effetti la possibilità di godere di un risparmio quasi mai visto prima d’ora.

L’accesso alla corrente campagna promozionale non risulta essere minimamente limitato, ciò sta a significare che i prodotti possono essere tranquillamente acquistati da tutti gli utenti che si recheranno in un qualsiasi negozio, alla stessa stregua di coloro che invece decideranno di collegarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, ricordiamo che la spedizione presso il domicilio, è da ritenersi sempre gratis, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa.

Comet: le offerte sono assurde

La campagna promozionale di Comet non abbandona gli utenti che speravano di ricevere il Samsung Galaxy Tab A8 2021 gratis, replicando la soluzione che troviamo nello stesso periodo da Unieuro e MediaWorld. Coloro che acquisteranno infatti uno a scelta tra Galaxy Z Flip3, il foldable più amato tra quelli in circolazione, ed il galaxy S21 FE, pagandoli rispettivamente 899 e 679 euro, potranno ricevere in cassa automaticamente il prodotto in omaggio.

Non mancano chiaramente anche modelli decisamente più economici, i quali sono più che altro legati a prodotti dal prezzo finale non superiore ai 350 euro, tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy A03s, Realme C25Y, Realme 9 Pro+ o anche Galaxy A52s. Per i dettagli, collegatevi subito qui.