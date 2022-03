La campagna promozionale proposta in questi giorni da Bennet, raccoglie indubbiamente alcune delle migliori occasioni da cogliere al volo per cercare di accedere a prodotti qualitativamente elevati, con i quali potersi confrontare per risparmiare.

L’accesso agli sconti, come al solito del resto, è possibile solamente per coloro che sceglieranno di recarsi fisicamente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, non sarà possibile riceverli tramite il sito ufficiale, o altro tipo di location in Italia. In parallelo, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono distribuiti alle normali condizioni, ovvero completamente no brand (nel caso della telefonia mobile), con garanzia di 24 mesi.

Bennet: attenzione alle offerte che trovate in negozio

Da Bennet è possibile trovare una campagna promozionale assolutamente in grado di vincere a mani basse sugli altri supermercati italiani, in quanto propone una coppia di prodotti a prezzi praticamente mai visti prima d’ora. Il primo è il Samsung Galaxy A03s, un modello che viene proposto all’acquisto a soli 129 euro, con il quale è possibile godere di discrete prestazioni generali, ed allo stesso tempo della splendida interfaccia di casa Samsung.

Il secondo, invece, è lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale che addirittura risulta essere in vendita a meno di 100 euro, che punta tutto sulla batteria, un componente da 5000mAh, pronto a garantire una autonomia ben superiore a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Per le offerte del volantino Bennet, non dimenticatevi di collegarvi subito qui.