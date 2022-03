Vodafone non vuole perdere terreno in queste settimane nei confronti di Iliad e delle sue offerte low cost, con in primis la Giga 150. I clienti che desiderano cambiare il loro operatore ed effettuare la portabilità della rete da altro provider possono ora beneficiare di alcune tra le promozioni più vantaggiose di sempre in casa Vodafone.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di marzo

Anche per la stagione primaverile, la migliore tariffa di Vodafone per i suoi clienti resta la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Il costo per il rinnovo di questa promozione è pari a 8,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum per l’attivazione della tariffa, pari a 10 euro.

I clienti che andranno ad attivare questa particolare e vantaggiosa promozione di Vodafone avranno a loro disposizione anche una garanzia inedita. Il gestore, infatti, assicura a tutti i clienti un costo inalterato durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM. In questo lasso di tempo, quindi, Vodafone si impegna a non applicare rimodulazioni su soglie di consumo e costi.

Gli abbonati che sono intenzionati ad effettuare l’attivazione di Special 100 Giga dovranno risolversi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Solo per gli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.