Gli smartphone sono quasi gratis da Unieuro, grazie ad una campagna promozionale che riserva piacevoli sorprese a tutti gli utenti che vogliono cercare di accedere ai migliori prodotti in commercio, al giusto prezzo finale di vendita.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in termini sopratutto di ampie disponibilità sul territorio nazionale, con possibilità di accesso quindi in esclusiva per coloro che sceglieranno di avvicinarsi sia al negozio che al sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso, inoltre, è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, ma solo nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa.

Unieuro: la nuova campagna promozionale è super

Unieuro pare essere assolutamente inarrestabile, in questi giorni l’azienda ha effettivamente deciso di proporre al pubblico una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale. In primis per la possibilità di ricevere gratis il tablet Galaxy Tab A8 2021 (in genere ha un costo di almeno 199 euro), mediante l’acquisto di uno a scelta tra Galaxy S21 FE (disponibile a 679 euro) o Galaxy S22 (in questo caso in vendita a 879 euro).

Sempre nel medesimo volantino, si trovano poi tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, quali sono legate a Motorola Edge 30 Lite, Galaxy A22, Oppo A94, Xiaomi redmi Note 11, Oppo A74, Honor 50 Lite o anche il buonissimo Galaxy A52. Tutti i prodotti possono essere scoperti in esclusiva direttamente a questo link.