Anche in questa primavera, i costi per gli italiani sono sempre più alti. Il 2022 si conferma sotto questo punto di vista l’anno delle stangate per i prezzi quotidiani dei cittadini. Oltre alle bollette per le forniture energetiche e per i carburanti, aumenti sono previsti anche nel campo della telefonia. Ad esempio, TIM da qualche giorno ha modificato i suoi listini.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Anche il provider italiano ha predisposto degli aumenti sui costi delle sue tariffe. Come nelle precedenti occasioni, anche in questa circostanza, gli aumenti di TIM riguardano perlopiù le tariffe dedicate alla portabilità del numero da altro gestore. Avranno costi leggermente più alti i clienti che hanno attivato nelle scorse settimane le tariffe TIM Supreme, Five IperGo e Iron.

L’aumento per i prezzi dei clienti sarà di 2 euro ogni trenta giorni. Al netto degli aumenti di prezzo, i clienti colpiti da questa stangata riceveranno un bonus dal valore di 20 Giga per la connessione di rete. La quota per internet sarà caricata in automatico sul profilo tariffario degli interessati e non richiede alcun genere di richiesta o di attivazione.

Le rimodulazioni previste da TIM interessano i clienti che hanno già una SIM attiva. C’è invece una novità positiva per tutti i nuovi clienti che attiveranno ex novo una SIM. Il provider ha infatti previsto costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi dall’attivazione della linea non saranno quindi previste rimodulazioni sui costi e sulle soglie di consumo.